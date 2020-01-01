Люстры в комнату

Тип светильника бра настенный планка подвес потолочный Стиль арт-деко восточный гламур кантри классика кованые ковка лофт модерн паук прованс ретро рустика флористика хай-тек хайтек хрусталь хрустальный Количество ламп 1 2 3 4 5 5+1 6 7 8 9 10 11 12 18 Тип цоколя E14 E14/LED E14 E27 E27/E27 LED G4 G5.3 G53 G9 GU10 LED LED 15Вт 3000 К LED/E14 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 4.2 4.5 5 6 7 8 9 9.6 10 12 15 18 20 22 23 24 25 27 28 30 32 33 35 36 40 40/15 50 60 Вт 60+3 60 63 64 65 72 75 80 90 100 110 114 116 118 126 178 180 206 Цвет каркаса V3454/3PL бежевый бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/серебро бежевый/хром белый белый глянец белый дуб белый матовый белый матовый с золотом белый/золото белый/золотой белый/золотой патиной белый/серебро белый/хром бронза бронза/черный графит зеленый золото золото/белый золото/кремовый золото/оранжевый золото/черный золотой коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом коричневый/бронза коричневый/хром красный красный/белый красный/черный кремовый с золотом латунь латунь/белый латунь/черный медь никель розовый серебро серебро/белый серебро/черный серебряный/черный серый хром хром/белый хром/бронза хром/графит хром/коричневый хром/серебро хром/серебряный хром/черный черный черный матовый черный/бронза черный/золотистый черный/золото черный/золотой черный/серебро черный/хром шоколад Материал основания дерево/металл керамика/металл металл металл гальванизированный металл крашеный металл/акрил металл/пластик металл/сплав алюминия металл/стекло металл/хрусталь пластик Материал плафона/абажура ПВХ ПВХ/текстиль акрил акрил/металл акрил/стекло акрил/текстиль алебастровое стекло гипс дерево картон керамика металл металл крашенный/пластик металл крашеный металл крашеный/дерево металл крашеный/пластик металл/акрил металл/пластик металл/стекло металл/хрусталь пластик полимер силикон стекло стекло/мдф стекло/металл текстиль текстиль/акрил текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 2 3.5 4 5 5.7 6 7 8 9 9.5 10 11 11.8 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24 24.5 25 26 27 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 32.5 33 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 51.5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69.5 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89.5 90 91 92 93 94 95 96 96.5 97 98 99 100 101 102 103 103.1 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121.5 122 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 138 140 141 143 144 145 146 147.5 148 150 152 155 156 160 162.5 164 165 170 171 175 177 180 200 215 216 220 225 230 232 235 236 237 240 244 550 Длина, см 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.8 7.9 8 9 9.3 10 11 11.5 12 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.3 17 17.5 18 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 23 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 45 46 47 47.5 48 48.5 49 50 51 51.5 52 53 53.5 54 55 55.5 56 57 58 59 60 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 65 66 67 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79.5 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 96 98 100 120 124 125 450 Декоративные элементы ангелы бабочки бантики барельеф бокалы веревка ветки/лепестки/подвески виньетки виньетси графин листики листья паук подвески птички свечи сетка столовые приборы цветы цепи чайники чашки шарики ягоды Форма звезда каскад квадрат кольца конус круг куб линейная нестандартная овал паук пирамида полусфера прямоугольник трапеция треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый бежевый/белый бежевый/золото белый белый матовый белый/бежевый белый/золото белый/золотой белый/коричневый белый/красный белый/медь белый/прозрачный белый/серебро белый/синий белый/хром белый/черный бронза бронза/белый бронза/хром бронза/черный голубой графит дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/белый золото/прозрачный золото/черный золотой коричневый красный кремовый медь мультиколор оранжевый прозрачный прозрачный/хром розовый серебро серебро/белый серый серый/хром синий хром хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/золотой черный/хром шоколад