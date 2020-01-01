Люстры в стиле Ретро

Тип светильника бра люстра потолочная настенный планка подвес потолочные потолочный скоба Стиль арт-деко восточный гламур кантри классика кованые ковка лофт модерн паук прованс ретро рустика современный флористика хай-тек хайтек хрусталь хрустальный Количество ламп 1 2 3 4 5+1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 32 36 40 45 50 60 450 Тип цоколя 2G11 E14 E14/G9 E14/LED E14 E27 E27/E27 LED G4 G5.3 G53 G9 GU10 LED LED 15Вт 3000 К LED/E14 LED/E27 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 0.1 0.5 2 2.5 3 4.2 4.5 4.8 5 6 6.5 7 7.5 8 8.33 8.8 9 9.6 10 12 12.92 13 15 18 18.33 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28.5 29 30 32 33 35 36 38 39 40/15 40 42 44 45 48 48+32 50 50 Вт 53 53.9 54 54.6 56 60 Вт 60+3 60 63 64 65 70 72 75 78 80 84 90 95 96 100 106 110 114 116 117 118 126 130 138 140 145 150 153 160 164 170 178 180 206 217 230 285 286 Цвет каркаса V3454/3PL античная бронза бежевый бежевый муар бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/серебро бежевый/хром белый белый глянец белый дуб белый матовый белый матовый с золотом белый/бежевый белый/золото белый/золотой белый/золотой патиной белый/латунь белый/серебро белый/хром бронза бронза/черный графит графит/черный зеленый зеркальный золото золото/бежевый золото/белый золото/голубой золото/кремовый золото/оранжевый золото/прозрачный золото/пурпурный золото/серебро золото/хром золото/черный золотой золотой перламутр коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом коричневый/бронза коричневый/хром кофе красный красный/белый красный/черный кремовый с золотом латунь латунь/белый латунь/черный матовая бронза/ никель матовая латунь матовый никель медный медь мультиколор никель прозрачный розовый серебро серебро/античная медь серебро/белый серебро/хром серебро/черный серебряный/черный серый сиреневый хром хром/белый хром/бронза хром/графит хром/коричневый хром/красный хром/прозрачный хром/серебро хром/серебряный хром/черный хром/черный/золото черный черный жемчуг черный матовый черный с бронзой черный хром черный/бежевый черный/бронза черный/золотистый черный/золото черный/золотой черный/серебро черный/хром шампань шоколад Материал основания акрил/металл дерево дерево/металл керамика/металл керамика/металл/хрусталь латунь латунь/литье металл металл гальванизированный металл крашеный металл/акрил металл/нержавеющая сталь металл/пластик металл/полимер/стекло металл/полимер/хрусталь металл/полимерный материал металл/силикон металл/сплав алюминия металл/стекло металл/стекло/полимерный материал металл/стекло/хрусталь металл/фарфор металл/хрусталь пластик текстиль/металл Материал плафона/абажура ПВХ ПВХ/текстиль акрил акрил/дерево акрил/металл акрил/силикон акрил/стекло акрил/текстиль алебастровое стекло гипс дерево картон керамика металл металл крашенный/пластик металл крашеный металл крашеный/дерево металл крашеный/пластик металл/акрил металл/пластик металл/стекло металл/хрусталь органза пластик полимер силикон стекло стекло/мдф стекло/металл стекло/хрусталь текстиль текстиль/акрил текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 2 3 4 5 12 см 3.5 5.7 6 6.9 7 7.5 8 8.5 8.8 9 9.5 10 10.5 11 11.8 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24 25 25.5 26 27 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 32.4 32.5 33 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.3 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69.5 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85.4 86 87 88 89 89.5 90 91 92 93 94 95 96 96.5 96.6 97 98 99 100 101 101.5 102 102.5 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 147.5 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 162 162.5 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173.5 175 177 178 180 181 182 185 185.5 188 190 194 195 197 200 203 204 205 210 215 216 220 223 225 226 227 230 232 235 236 237 237.5 238.5 240 244 245 250 252 260 261 262 270 275 280 282 285 285.5 288 292 300 312 365 550 Длина, см 3.5 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.8 7.9 8 9 9.3 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.3 17 18 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 23 24 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 34 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 45 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 53 53.5 53.8 54 55 55.5 56 57 58 59 60 61 61.4 61.5 62 62.5 63 63.5 64 65 66 67 67.5 68 68.5 69 70 71 71.5 72 72.5 73 73.3 74 см 74 74.5 75 75.5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84.5 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 109 110 112 113 115 120 122 123 123.5 124 125 126 128 130 135 140 152 160 170 180 182 400 450 Декоративные элементы акрил ангелы бабочки бантики барельеф бокалы веревка веревки ветки ветки/лепестки/подвески ветки/лепестки/цветы виньетки виньетки/свечи виньетси графин кольца лепестки лепестки/ветки листики листья луковицы нет паук пауки подвески птички рога свечи сетка цветы цветы. лепестки/ветки цепи чайники чашки шарики штурвал эльфы ягоды Форма каскад квадрат кольца конус конус усеченный круг куб линейная нестандартная овал паук пирамида полусфера прямоугольник трапеция треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый бежевый/белый бежевый/золото белый белый глянцевый белый/бежевый белый/золото белый/золотой белый/коричневый белый/красный белый/медь белый/прозрачный белый/серебро белый/серый белый/синий белый/хром белый/черный бронза бронза/белый бронза/серебро бронза/хром бронза/черный голубой графит графит/белый дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/белый золото/прозрачный золото/черный золотой золотой/белый коричневый красный кремовый латунь матовый никель медь медь/серебро мультиколор никель оранжевый прозрачный прозрачный/бежевый прозрачный/серый прозрачный/фактурный прозрачный/хром розовый серебро серебро/белый серый серый/хром синий хром хром/прозрачный хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/золотой черный/хром шоколад