Люстры на кухню

Тип светильника настенный планка подвес потолочный Стиль лофт модерн прованс хай-тек Количество ламп 1 2 3 4 5+1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 23 27 32 36 45 60 450 Тип цоколя E14 E14/LED E14 E27 E27/E27 LED G4 G5.3 G9 LED LED/E14 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 0.5 3 4.2 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.33 8.8 9 10 12 12.92 13 15 18 18.33 20 22 23 24 25 26 27 28 28.5 29 30 32 33 35 36 38 39 40/15 40 42 44 45 48+32 48 50 53 53.9 54 54.6 56 60 60+3 63 64 65 70 72 78 80 84 90 95 96 100 106 110 114 116 117 118 126 130 138 140 145 150 153 160 164 170 178 180 206 217 230 285 286 Цвет каркаса бежевый бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/хром белый белый глянец белый матовый белый/бежевый белый/золото белый/латунь бронза бронза/черный графит графит/черный золото золото/прозрачный золото/серебро золото/хром золото/черный золотой золотой перламутр коричневый коричневый/бронза коричневый/хром кофе красный красный/белый красный/черный латунь латунь/черный матовая бронза/ никель матовый никель медь мультиколор никель прозрачный серебро серебро/античная медь серебро/черный серый хром хром/белый хром/красный хром/прозрачный хром/серебро хром/черный черный черный матовый черный/бежевый черный/бронза черный/золотой Материал основания акрил/металл дерево/металл канат/металл металл металл гальванизированный металл крашеный металл/нержавеющая сталь металл/пластик металл/полимер/стекло металл/полимер/хрусталь металл/силикон металл/стекло текстиль/металл Материал плафона/абажура ПВХ ПВХ/текстиль акрил акрил/дерево акрил/металл акрил/силикон акрил/стекло акрил/текстиль дерево металл металл/пластик металл/стекло металл/хрусталь пластик полимер силикон стекло текстиль текстиль/акрил ткань хрусталь Высота, см 3 3.5 5 6 7 8 8.5 8.8 9 10 10.5 11 11.8 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 16.5 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24 25 25.5 26 27 28 28.5 29 29.5 30 31 32 32.4 32.5 33 34 35 35.5 36 37 37.5 38 39 40 40.5 41 42 43 44 45 46 48 50 51 51.5 52 52.5 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69.5 70 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 132 133 135 139 140 141 142 143 145 146 147 147.5 148 150 151 152 153 154 157 160 162 164 165 166 167 170 172 173.5 175 177 180 182 186 188 194 197 198 200 203 210 215 216 220 223 227 230 232 236 237 238.5 240 244 250 252 260 261 262 270 285.5 550 Длина, см 3.5 9.3 10 10.5 11.5 14 15 15.5 16 20 23 24 25 25.5 26 27 28 30 31 32 33 34.5 35 36 37 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 53 53.8 54 55 55.5 56 57 58 59 60 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 65 66 67 68 68.5 69 70 71 71.5 72 72.5 73 74 75 75.5 76 77 78 79 79.5 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 97 98 100 101 103 105 106 107 110 113 115 120 122 123.5 125 126 135 140 152 160 170 180 182 400 450 Декоративные элементы ангелы бантики бокалы веревка веревки ветки ветки/лепестки/цветы виньетки графин кольца лепестки лепестки/ветки паук пауки подвески птички рога свечи сетка столовые приборы цветы цепи чайники чашки шарики Форма каскад квадрат кольца конус круг куб линейная нестандартная овал паук полусфера прямоугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый белый белый/бежевый белый/золото белый/коричневый белый/красный белый/медь белый/прозрачный белый/серый белый/хром белый/черный бронза бронза/серебро бронза/хром бронза/черный голубой графит графит/белый дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/прозрачный золото/черный золотой золотой/белый коричневый красный кремовый матовый никель медь медь/серебро мультиколор никель прозрачный прозрачный/бежевый прозрачный/хром розовый серебро серый серый/хром хром хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/хром