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Комплект ламп Clearlight H1 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH1WL

Артикул: 98316
Комплект ламп Clearlight H1 12V-55W WhiteLight (2 шт.)
411 руб. 
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Артикул: 98316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия сервисного центра производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендClearlight
Тип товараКомплект ламп
Мощность, Вт55
ЦокольH1
Длина, см11,5
Ресурс часов1000
Ширина, см9
Высота, см5
Вес, кг0,122
Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H1. Срок службы 1000 ч.


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Комплект ламп Clearlight H1 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH1WL - стоимость товара 411 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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