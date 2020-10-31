Мойка высокого давления Quattro Elementi PALERMO 125 Turbo (242-304)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|125 бар
|Производительность
|370 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|есть
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|25.5
|Высота, см
|42.5
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|6.2
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