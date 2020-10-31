Миостимулятор электронный Bradex KZ 0044 Электротренер

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для области живота
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|18
|Длина, см
|27
|Функции и режимы
|электромассаж
|Вес, кг
|0.49
Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 представляет собой массажер, созданный на основе миостимуляции мышц, непосредственно прилегающих к прессу. Воздействие происходит не только на мышцы, имеющие контакт с электродами, но и на все мускулы, входящие в данную мышечную группу. Занятия с массажным поясом Bradex Электротренер Kz 0044 по 30-40 минут в день позволит за короткий промежуток времени сформировать красивый накаченный пресс и подтянуть дряблый живот.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв