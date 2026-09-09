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Массажер Beurer MG80 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер Beurer MG80 White

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Массажер Beurer MG80 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275526
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер для тела
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х21
Вес, кг.
6.12

Описание товара Массажер Beurer MG80 White

Если у вас напряжённая работа и после неё вы приходите домой измотанным, массажер Beurer MG 80 поможет вам расслабиться и восстановить свои силы. Данная модель позволяет производить массаж всего тела, включая спину, шею, ноги и ступни. Крупные массажные головки предназначены для вибрационного массажа и оснащены функцией предотвращения скольжения. Также можно воспользоваться функцией мощного ударного массажа, который позволит добиться максимального эффекта и придать вашему телу расслабление и покой. Проводить массаж можно с разной интенсивностью благодаря плавной регулировке. В Beurer MG 80 предусмотрен массаж с использованием инфракрасного тепла, что особенно важно для улучшения кровообращения, прогрева суставов и расширения сосудов. Вы можете использовать на свой выбор две различные массажные насадки. Длинный сетевой шнур позволяет осуществлять работу устройства в любом месте даже вдали от розетки. Длинная эргономичная ручка с удобным хватом позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест, например, вы сможете массажировать всю спину самостоятельно. Устройство приспособлено как для самомассажа, так и для массажа другого человека. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Массажер Beurer MG80 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер для тела
Страна производитель
Китай
Описание
Если у вас напряжённая работа и после неё вы приходите домой измотанным, массажер Beurer MG 80 поможет вам расслабиться и восстановить свои силы. Данная модель позволяет производить массаж всего тела, включая спину, шею, ноги и ступни. Крупные массажные головки предназначены для вибрационного массажа и оснащены функцией предотвращения скольжения. Также можно воспользоваться функцией мощного ударного массажа, который позволит добиться максимального эффекта и придать вашему телу расслабление и покой. Проводить массаж можно с разной интенсивностью благодаря плавной регулировке. В Beurer MG 80 предусмотрен массаж с использованием инфракрасного тепла, что особенно важно для улучшения кровообращения, прогрева суставов и расширения сосудов. Вы можете использовать на свой выбор две различные массажные насадки. Длинный сетевой шнур позволяет осуществлять работу устройства в любом месте даже вдали от розетки. Длинная эргономичная ручка с удобным хватом позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест, например, вы сможете массажировать всю спину самостоятельно. Устройство приспособлено как для самомассажа, так и для массажа другого человека. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажер Beurer MG80 White - стоимость товара 7980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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