Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
11
Материал
пластк
Назначение
для поясницы, для бедер, для ног, для спины, для рук, для шеи, для стоп
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х11
Вес, г.
750
Описание товара Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+ отлично подходит для интенсивного ротационного массажа. Прибор станет прекрасным средством в борьбе против стресса, усталости и несовершенствами рельефа тела. Массажер оснащен 4 видами насадок для различных видов массажа. Прибор можно использовать с массажными маслами и антицеллюлитными кремами. Используя массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+, вы сможете самостоятельно проводить массажные процедуры в домашних условиях. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
11
Материал
пластк
Назначение
для поясницы, для бедер, для ног, для спины, для рук, для шеи, для стоп
Питание от сети
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+ отлично подходит для интенсивного ротационного массажа. Прибор станет прекрасным средством в борьбе против стресса, усталости и несовершенствами рельефа тела. Массажер оснащен 4 видами насадок для различных видов массажа. Прибор можно использовать с массажными маслами и антицеллюлитными кремами. Используя массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r9 CELLU PRO+, вы сможете самостоятельно проводить массажные процедуры в домашних условиях. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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