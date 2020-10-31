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Шлифмашина эксцентриковая Hikoki (Hitachi) SV13YB

Артикул: 37365
  • Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB - фото 1
Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV13YB - фото 2
8 100 руб. 
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+ 135 КэтКоинов
Артикул: 37365
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHikoki (Hitachi)
Тип товараШлифмашина эксцентриковая
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Мощность230 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Размер хода платформы3.2 мм
Дополнительная рукоятканет
Крепление листазажим
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникесть
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Макс. частота колебания платформы24000 кол/мин
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Длина, см23
Ширина, см16
Высота, см14
Вес, кг1.35
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 230 Вт, частота колебания платформы до 12000 кол/мин, ход платформы 3.2 мм, пылесборник, вес: 1.35 кг


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Шлифмашина эксцентриковая Hikoki (Hitachi) SV13YB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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