Стабилизатор Ресанта АСН-3000 /1-ЭМ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров тока.

Характеристики:

Количество фаз:ОднаГабариты, мм:длина 305 ширина 230 высота 230Класс защиты:IP20 (негерметизирован)КПД не менее, %:97Масса, кг:12Мощность, ВА:3000Мощность, кВт:3Относительная влажность, %:80Разъёмы:клеммная колодкаГарантия:1 годКлиматическое исполнение:УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещенииВыходное напряжение, В:220Входная частота, Гц:50Охлаждение:естественноеФорма выходного сигнала:чистый синусДиапазон входных напряжений(предельный), В:от 140 до 260Процент отклонения выходного напряжения, %:2Дополнительно:3 кВа при входном напряжении не ниже 190 вольт 3 кВтМеталл обмотки трансформатора:медьТермозащита:естьВыходная частота, Гц:50Выходное напряжение, В:220Диапазон температуры окружающей среды,°С:от 0 до 45Дисплей:аналоговые стрелочный вольтметрСрок службы:4 годаБайпас:ЕстьШаг регулирования, В:ш-образныйСпособ размещения:настольный или напольныйСистемы защиты:высоковольтная защита (В) 260±5Скорость переключения одного канала, мс:10Тип стабилизатора:электромеханический, токосъемный контактор с сервоприводом