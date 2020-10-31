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Стабилизатор Ресанта АСН-500 Н/1-Ц

Артикул: 35691
Стабилизатор Ресанта АСН- 500 Н/1-Ц
2 590 руб. 

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Артикул: 35691
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140 - 260
Типэлектронный
Установканапольный
Активная мощность500
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность500
Вес, кг2,6
Высота, см40
Длина, см28
Ширина, см30
Мощность500 Вт
Мощность полная625 ВА
ТипОднофазный стабилизатор
Тип стабилизатораэлектронный (релейный)
Тип установкинастенный
Напряжение220 В
Дисплейцифровой
Вес брутто1.5 кг
Вес нетто2.25 кг
Другие названия товараACH500
Гарантия12 мес.


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Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта АСН-500 Н/1-Ц - стоимость товара 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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