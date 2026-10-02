Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2
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Характеристики
Описание товара Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2
2000ВА, микропроцессорное управление, Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений, Высокий КПД >95 %, Расширенный диапазон входного напряжения — 140-260В, Высокая скорость срабатывания — менее 20мс, Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения, Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора, Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность, цифровой дисплей, LED индикация Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения, Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона, Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала, Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельного значения входного тока, Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках, Защита от высокого напряжения, перегрузки и перегрева, Фильтрация сетевых помех, Контроль напряжения на входе и выходе Стабилизатор напряжения ЗУБР предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Устройство обеспечивает эффективную защиту электроприборов от нестабильного по значению напряжения в сети. Релейный тип стабилизации является одним из наиболее надежных. Светодиодная индикация и цифровой дисплей позволяют контролировать состояние устройства и величину выходного напряжения. -Мощность: 2 кВА -Выходное напряжение: 220 В -Max входное напряжение: 260 В -Min входное напряжение: 140 В -Погрешность: 8 % -Количество фаз: 1 шт. -Индикация: Цифровая, электронная -Кпд: 97 % -Задержка включения: Да -Количество гнезд: 1 шт -Байпас: нет -Тип: Напольный
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