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Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2

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Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 1
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 2
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 3
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 4
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 5
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 6
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 7
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 8
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 1
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 2
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 3
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 4
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 5
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 6
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 7
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 8
  • Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2
4 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
2000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
2000
Установка
напольный
Ширина, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х17
Вес, кг.
6.1

Описание товара Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2

2000ВА, микропроцессорное управление, Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений, Высокий КПД >95 %, Расширенный диапазон входного напряжения — 140-260В, Высокая скорость срабатывания — менее 20мс, Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения, Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора, Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность, цифровой дисплей, LED индикация Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения, Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона, Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала, Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельного значения входного тока, Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках, Защита от высокого напряжения, перегрузки и перегрева, Фильтрация сетевых помех, Контроль напряжения на входе и выходе Стабилизатор напряжения ЗУБР предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Устройство обеспечивает эффективную защиту электроприборов от нестабильного по значению напряжения в сети. Релейный тип стабилизации является одним из наиболее надежных. Светодиодная индикация и цифровой дисплей позволяют контролировать состояние устройства и величину выходного напряжения. -Мощность: 2 кВА -Выходное напряжение: 220 В -Max входное напряжение: 260 В -Min входное напряжение: 140 В -Погрешность: 8 % -Количество фаз: 1 шт. -Индикация: Цифровая, электронная -Кпд: 97 % -Задержка включения: Да -Количество гнезд: 1 шт -Байпас: нет -Тип: Напольный



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: 220В, цифровые, напольные

Отзывы о товаре Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
2000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
2000
Установка
напольный
Ширина, см
20.5
Страна производитель
Китай
Описание
2000ВА, микропроцессорное управление, Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений, Высокий КПД >95 %, Расширенный диапазон входного напряжения — 140-260В, Высокая скорость срабатывания — менее 20мс, Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения, Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора, Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность, цифровой дисплей, LED индикация Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения, Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона, Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала, Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельного значения входного тока, Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках, Защита от высокого напряжения, перегрузки и перегрева, Фильтрация сетевых помех, Контроль напряжения на входе и выходе Стабилизатор напряжения ЗУБР предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Устройство обеспечивает эффективную защиту электроприборов от нестабильного по значению напряжения в сети. Релейный тип стабилизации является одним из наиболее надежных. Светодиодная индикация и цифровой дисплей позволяют контролировать состояние устройства и величину выходного напряжения. -Мощность: 2 кВА -Выходное напряжение: 220 В -Max входное напряжение: 260 В -Min входное напряжение: 140 В -Погрешность: 8 % -Количество фаз: 1 шт. -Индикация: Цифровая, электронная -Кпд: 97 % -Задержка включения: Да -Количество гнезд: 1 шт -Байпас: нет -Тип: Напольный


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: 220В, цифровые, напольные
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Отзывы


Стабилизатор Зубр АС 2000 59375-2 - стоимость товара 4220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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