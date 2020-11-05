Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки

Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на телескопическую штангу через наклонно-поворотный кронштейн и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости и цветовой температуры. Внешний диаметр осветителя — 165 мм. Внутренний диаметр кольца — 110 мм. Количество светодиодов — 72 шт. Высота центральной штанги для осветителя регулируется от 39 до 52 см и фиксируется цанговым зажимом. Для фиксации кабеля питания на стойке предусмотрены две пластиковых клипсы. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 87 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. Адаптер имеет две закладных гайки с резьбой 1/4“ и крепится к центральной стойке с помощью клипсы с винтовой фиксацией. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на горизонтальной штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8“. Длина штанги 36 см. Горизонтальная штанга фиксируется винтовым прижимом в муфте и может регулироваться в горизонтальной плоскости. Расположение муфты на центральной стойке регулируется. Центральная штанга с установленным осветителем, адаптером для смартфона и горизонтальной штангой с адаптером для микрофона крепятся на массивном круглом основании. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки или LIVE трансляции советуем как блоггерам новичкам и заядлым любителям, так и профессионалам.