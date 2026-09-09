Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки
Набор предназначен, в первую очередь, для использования в студии или дома для предметной фотосъёмки. Материал (типа полиэтилена), из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен...) даже в условиях интенсивного использования. Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединённые между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нём винтом. Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками. Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180° они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение комплекта на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали. Фоны к стойке крепятся с помощью трёх клипс-прищепок, входящих в комплект. В комплекте Falcon Eyes BGK-0613 предусмотрено три пластиковых полуматовых фона размер которых составляет 132 х 63 см. Толщина фона около 0.5 мм. Материал фонов водоотталкивающий — его можно использовать при съёмке жидкостей, не боясь его повредить. Цвета фонов: чёрный, белый и серый.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Отзывы о товаре Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки