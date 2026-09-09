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Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки

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Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 1
Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 2
Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 3
Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект пластиковых фонов
  • Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 1
  • Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 2
  • Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 3
  • Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231490
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект пластиковых фонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х10х10
Вес, кг.
2.13

Описание товара Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки

Набор предназначен, в первую очередь, для использования в студии или дома для предметной фотосъёмки. Материал (типа полиэтилена), из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен...) даже в условиях интенсивного использования. Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединённые между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нём винтом. Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками. Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180° они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение комплекта на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали. Фоны к стойке крепятся с помощью трёх клипс-прищепок, входящих в комплект. В комплекте Falcon Eyes BGK-0613 предусмотрено три пластиковых полуматовых фона размер которых составляет 132 х 63 см. Толщина фона около 0.5 мм. Материал фонов водоотталкивающий — его можно использовать при съёмке жидкостей, не боясь его повредить. Цвета фонов: чёрный, белый и серый.

Отзывы о товаре Комплект пластиковых фонов Falcon Eyes BGK-0613 для предметной съемки




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект пластиковых фонов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор предназначен, в первую очередь, для использования в студии или дома для предметной фотосъёмки. Материал (типа полиэтилена), из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен...) даже в условиях интенсивного использования. Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединённые между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нём винтом. Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками. Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180° они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение комплекта на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали. Фоны к стойке крепятся с помощью трёх клипс-прищепок, входящих в комплект. В комплекте Falcon Eyes BGK-0613 предусмотрено три пластиковых полуматовых фона размер которых составляет 132 х 63 см. Толщина фона около 0.5 мм. Материал фонов водоотталкивающий — его можно использовать при съёмке жидкостей, не боясь его повредить. Цвета фонов: чёрный, белый и серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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