Цифровая метеостанция Uniel UTV-62 совмещает в себе ряд возможностей. Прежде всего она сообщает владельцу сведения о наружной температуре, которую измеряет трехканальный беспроводной датчик с дисплеем и радиусом действия до 30 м. Также метеостанция измеряет температуру и влажность в комнате. Помимо этого она может выводить прогноз погоды на ближайшие сутки в виде анимированных иконок с точностью до 75%. Кроме этого устройство содержит электронные часы, два независимых будильника и календарь.Важной особенностью Uniel UTV-62, отличающей его от большинства аналогичных моделей, является цветной ЖК-монитор с сенсорным управлением, что позволяет легко настраивать устройство. Также присутствует проектор, который помещает изображение на стену или на потолок. Возможность произвольно наклонять проектор позволяет размещать картинку в любом месте, а также разворачивать ее на 180°. Для получения четкого изображения предусмотрена ручная фокусировка.