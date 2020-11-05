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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Lumix H-FS35100 LUMIX G VARIO 35—100 мм / F4.0—5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. черный

Объектив Panasonic Lumix H-FS35100 LUMIX G VARIO 35—100 мм / F4.0—5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. черный

Артикул: 223019
Объектив Panasonic Lumix H-FS35100 LUMIX G VARIO 35—100 мм / F4.0—5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. черный
24 980 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 223019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра46 мм
Тип объективастандартный Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии5.6
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм100
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм35
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.135
Компактный телеобъектив любительского уровня Panasonic Lumix 35-100mm f/4.0-5.6 G может изменить ваши представления о длиннофокусной оптике: он всего 5 см в длину и 5.5 см в диаметре, поэтому легко помещается в небольшой сумке или даже в кармане. При этом, как и любой телеобъектив, он позволяет снимать со значительным увеличением, визуально приближая отдаленные объекты и позволяя рассмотреть их поближе. Данный объектив совместим с современной системой фокусировки камер Panasonic, работающей с частотой 240 замеров в секунду - это обеспечивает точное и быстрое наведение на резкость, а также качественную работу автофокуса в следящем режиме. Оптическая стабилизация изображения MEGA O.I.S. эффективно компенсирует дрожание рук, наиболее заметное при съемке с увеличением. Объектив выполнен в прочном и надежном металлическом корпусе.


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Объектив Panasonic Lumix H-FS35100 LUMIX G VARIO 35—100 мм / F4.0—5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. черный - стоимость товара 24980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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