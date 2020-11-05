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Долгожданный зум-объектив LEICA наконец-то появился на рынке. новинка с фокусным расстоянием 12—60 мм (эквивалент пленки 35 мм: 24—120 мм) предоставляет возможность гибкого кадрирования от захватывающих пейзажей до выразительных портретов с фокусным растоянием 60 мм. Ошеломляющее разрешение объективов LEICA DG обеспечивает четкую передачу изображения по всему кадру. Встроенный оптический стабилизатор Power O.I.S. может работать в паре с внутрикамерным для максимальной эффективности, а защита от пыли, дождя и мороза позволяет снимать в самых жестких погодных условиях

Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.