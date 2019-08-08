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Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO

(1)
Артикул: 110949
  • Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO - фото 2
Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO - фото 2
15 140 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 110949
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараПортативная акустика
Звук2.1
Питаниеот сети, от батарей, от USB
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Время работы, ч10
ИнтерфейсыBluetooth, USB (для подключения к компьютеру), USB Type A (для зарядки)
Размеры, мм202x57x115
Вес, кг1.1
Дополнительная информациятри предустановленных аудиопрофиля: теплый, нейтрально или энергичный
Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
+ качество звука. Не сравнить с моей старенькой Sony SRS-X2. Высокие очень чётко теперь слышно.
+ "всенаправленность" звука.
+ компактный размер, чётко встала на ногу монитора

Недостатки:
UPD 15.05.2019: через 1.5 года эксплуатации "приплыл" АКБ, колонка не включается без кабеля БП. Причина: как подсказал всезнающий Гугл, АКБ деградировал из-за того, что колонка 99% времени была подключена к БП.

Самовывоз невозможен
Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar PRO - купить по цене 15140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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