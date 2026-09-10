Top.Mail.Ru
Портативная акустика JBL GO 3 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика JBL GO 3 черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 1
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 2
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 3
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 4
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 5
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 6
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 7
Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 7
  • Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
ремешок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
87,5х75х41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 черная

В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 3 черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
ремешок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
87,5х75х41
Страна производитель
Китай
Описание
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL GO 3 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...