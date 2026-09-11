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Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый

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Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
мятный
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
8 050 руб.  14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572031
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
мятный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
930

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый

Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весит всего 0,55 кг, что делает её удобной для переноски. С мощностью в 30 Вт и моно-звуком, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, идеально подходящее для маленьких помещений или отдыха на природе. Встроенный аккумулятор позволяет наслаждаться любимой музыкой до 12 часов без подзарядки. Колонка оснащена двумя полосами AC и одним динамиком, обеспечивая отличное качество воспроизведения. Коэффициент отношения сигнал/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальное количество искажений звука. Портативная акустика поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключать её к различным устройствам. Дополнительный разъём USB даёт возможность воспроизводить музыку прямо с флеш-накопителей. Эта модель имеет стильный мятный цвет и корпус из прочного пластика, что делает её не только функциональной, но и привлекательной внешне. Наличие таких характеристик делает портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
мятный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весит всего 0,55 кг, что делает её удобной для переноски. С мощностью в 30 Вт и моно-звуком, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, идеально подходящее для маленьких помещений или отдыха на природе. Встроенный аккумулятор позволяет наслаждаться любимой музыкой до 12 часов без подзарядки. Колонка оснащена двумя полосами AC и одним динамиком, обеспечивая отличное качество воспроизведения. Коэффициент отношения сигнал/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальное количество искажений звука. Портативная акустика поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключать её к различным устройствам. Дополнительный разъём USB даёт возможность воспроизводить музыку прямо с флеш-накопителей. Эта модель имеет стильный мятный цвет и корпус из прочного пластика, что делает её не только функциональной, но и привлекательной внешне. Наличие таких характеристик делает портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность.


Теги товара: водонепроницаемые
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Отзывы


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