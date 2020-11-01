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Массажер Bradex Релакс Kz 0060

Артикул: 74601
  • Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - фото 1
  • Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - фото 2
Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - фото 1
Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - фото 2
1 100 руб. 
1 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74601
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см15
Длина, см20
Функции и режимывибромассаж
Ширина, см14
Вес, кг1

Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - это удобный вибро-массажер, который легко использовать в домашних условиях. Его действие направлено на расщепление жировых отложений и борьбу с целлюлитом. Четыре насадки, входящие в комплект, позволят подобрать необходимую для той или иной процедуры и области тела. Массажер Bradex Релакс Kz 0060 поможет создать красивую фигуру и избавиться от нежелательных жировых отложений.

Особенности:
  • Воздействует методом вибрации на глубокие слои кожи;
  • Эффективно расщепляет жировые клетки;
  • Избавляет от целлюлита;
  • Снимает усталость и болевые ощущения в спине, шее, ногах;
  • Скорость вращения насадок - 2500 оборотов в минуту;
  • Шлифовальная насадка поможет убрать огрубевшую кожу с пяток;
  • Материал изготовления - пластик, металл;
  • Мощность аппарата - 18-36 Вт;
  • Рекомендован для домашнего применения.
Комплектация:
  • Массажер Bradex Релакс Kz 0060;
  • Защитная насадка;
  • Шлифовальная насадка для ног;
  • Шариковая насадка;
  • Плоская насадка;
  • Насадка с волнистой поверхностью;
  • Документация;
  • Упаковка.

 

Видео:

 

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Самовывоз невозможен
Массажер Bradex Релакс Kz 0060 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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