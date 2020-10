Тонометр автоматический Little Doctor Ld30

Электронный тонометр с фиксацией манжеты на плечо Little Doctor LD30 - это автоматический измеритель артериального давления по экономичной цене с необходимым набором потребительских функций. Прибор использует осциллометрический метод измерения артериального давления и частоты пульса, разработан для пользователей в возрасте от 15 лет. Отличительной особенностью тонометра Little Doctor LD30 является наличие электронного алгоритма обработки данных Fuzzy Algorithm, который, учитывая индивидуальные особенности сердцебиения пациента, автоматически управляет всем процессом измерения артериального давления, что позволяет сокращать время измерения, минимизирует неприятные болевые ощущения при сдавливании плечевой артерии и гарантирует получение точных результатов. Комплектация: электронный блок тонометра Little Doctor LD30, манжета Little Doctor Cuff-LDA увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см, сетевой адаптер Little Doctor LD-N057, руководство по эксплуатации, сумка для хранения прибора, комплект элементов питания, гарантийный талон.