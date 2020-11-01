Автосигнализация PanDECT X-2010

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|PanDECT
|Тип товара
|Автосигнализация
|Диапазон рабочей температуры
|от - 40 до + 85°C
|Дальность действия, м
|1500
|Дистанционный запуск двигателя
|есть
|Обратная связь
|есть
|Режим Анти Hi-Jack
|есть
|Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
|есть
|Функция антисканер
|есть
|GSM/GPRS-модуль
|есть
|Датчик наклона
|есть
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Брелок в комплекте
|есть
|Брелок с ЖК дисплеем
|да
|Производство
|Россия
|Соединительные провода в комплекте
|есть
Pandect X-2010 — сигнализация с миниатюрным рабочим блоком. Размер позволяет установить сигнализацию под торпедой, рядом с основными выходными каналами, существенно сокращая затраты времени на монтажные работы. Несмотря на размер, эта система является полнофункциональной рабочей автосигнализацией с возможностью управления с мобильного телефона, брелока или метки-идентификатора.
Современный корпус делает возможным доустановку различных современных модулей от Pandora:NAV-03, модули расширений и RHM-05
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