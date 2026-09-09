Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)
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Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223948
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелок, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
Да
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, г.
500
Описание товара Автосигнализация ALFA (1-сторонняя без сирены)
Автосигнализация «Alfa» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя с помощью внешнего реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12 V. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.
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Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелок, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
Да
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Страна производитель
Китай
Автосигнализация «Alfa» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя с помощью внешнего реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12 V. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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