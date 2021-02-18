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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)

Артикул: 314403
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 2
Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 2
1 658 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314403
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенностидля использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Наборы готовых препаратов для микроскопа специально созданы для проведения самостоятельных исследований. Препараты сгруппированы в 3 набора: - ботаника и зоология, - анатомия и физиология, - общая биология. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. 14 образцов, 10 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: пенициллин цельный организм, аспергилл (гриб) цельный организм, черная плесень, дрожжи, хламидомонада цельный организм, эпидермис (кожица) лука цельный организм, оплодотворенная спирогира цельный организм, мох продольное сечение, дрозофила (норма), мутация дрозофилы (бескрылая форма), дробление яйцеклетки, хромосомы человека, клетка бактерии, прорастание пыльцы цельный организм.


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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1658 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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