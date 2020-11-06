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Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный

Артикул: 226687
  • Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 1
  • Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 2
  • Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 3
  • Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 4
Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 1
Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 2
Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 3
Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - фото 4
11 750 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 226687
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZYXEL
Тип товараМодем
Вес, кг0,8
Высота, см20
Длина, см6
Количество внутренних антенн2
Маршрутизаторда
Радиус действия вне помещения100 м
Стандарт беспроводной связи802.11 n/g/b
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см14
Количество портов LAN1
Скорость портов1000 Мбит/сек
Уличный LTE маршрутизатор Zyxel LTE7240-M403 поддерживает стандарт LTE Cat. 4 и обеспечивает подключение к Интернету на скорости до 150 Мбит/сек. Для подключения необходимо вставить только сим-карту. Идеальное решение для загородных домов и бизнеса (как второй WAN). Устройство уличного исполнения с классом защиты IP56 и встроенными антеннами позволяют получить максимально качественный сигнал от базовой станции без потерь (затухания, как в случае с внешними антеннами от домашнего роутера или 3G/4G модема). Питание по PоЕ технологии позволяет расположить LTE7460 в любом удобном месте на расстоянии до 100 метров от дома/розетки. Поддержка всех операторов.


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Самовывоз невозможен
Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7240-M403 RJ-45 Wi-Fi VPN Firewall +Router уличный - купить по цене 11750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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