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Модем TP-Link M7000 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем TP-Link M7000 черный

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Модем TP-Link M7000 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модем
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
  • Модем TP-Link M7000 черный - фото 1
  • Модем TP-Link M7000 черный - фото 2
  • Модем TP-Link M7000 черный - фото 3
  • Модем TP-Link M7000 черный - фото 4
  • Модем TP-Link M7000 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Модем TP-Link M7000 черный
4 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Модем
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
до 10 устройств, до 8 часов работы
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Модем TP-Link M7000 черный

M7000 поддерживает последнее поколение сетей 4G FDD/TDD?LTE и представляет собой портативную точку доступа Wi-Fi, которая работает в большистве стран и регионов. Теперь вы сможете просматривать потоковое HD-видео без задержек, быстро загружать файлы и участвовать в видеоконференциях где угодно.

Отзывы о товаре Модем TP-Link M7000 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Модем
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
до 10 устройств, до 8 часов работы
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
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Страна производитель
Китай
Описание
M7000 поддерживает последнее поколение сетей 4G FDD/TDD?LTE и представляет собой портативную точку доступа Wi-Fi, которая работает в большистве стран и регионов. Теперь вы сможете просматривать потоковое HD-видео без задержек, быстро загружать файлы и участвовать в видеоконференциях где угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модем TP-Link M7000 черный - стоимость товара 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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