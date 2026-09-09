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Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный

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Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 1
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 2
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 3
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 4
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модем
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
  • Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 1
  • Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 2
  • Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 3
  • Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 4
  • Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210106
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Модем
Аккумулятор
съемный
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
благодаря мощному аккумулятору на 2000 мач m7200 обеспечивает wi-fi подключение в течение 8 часов, что делает его отличным устройством для поездок
Цвет
черный
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный

Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный

Отзывы о товаре Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Модем
Аккумулятор
съемный
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
благодаря мощному аккумулятору на 2000 мач m7200 обеспечивает wi-fi подключение в течение 8 часов, что делает его отличным устройством для поездок
Цвет
черный
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
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Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Описание
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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