Фен Redmond RF-505 2000Вт черный/розовый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Фены
|В комплекте
|насадка-концентратор узкая, насадка-концентратор стандартная, насадка-диффузор
|Вес, кг
|0,85
|Длина сетевого шнура
|2,9 м.
|Дополнительная информация
|петля для подвешивания, вращающийся шнур, съемный фильтр
|Защита от перегрева
|да
|Количество режимов интенсивности воздушного потока
|2
|Количество режимов нагрева
|3
|Мощность
|2000
|Функции
|ионизация, подача холодного воздуха
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