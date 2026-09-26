Фен BaByliss 6704E Power Pro 2000
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 419407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
2.8
В комплекте
концентратор, фен, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х10
Вес, г.
500
Описание товара Фен BaByliss 6704E Power Pro 2000
Фен Babyliss 6704E оборудован профессиональным AC-мотором, мощность которого составляет 2000 Вт. За счёт этого он позволяет быстро высушить волосы и сделать красивую причёску. Регулируйте температуру и скорость воздушного потока так, как вам нужно. Для каждого из параметров предусмотрено два режима. Функция ионизации снимает статическое электричество, помогает избежать перегрева и придать волосам красивый здоровый блеск. Холодный обдув пригодится, чтобы закрепить укладку. Эта модель оснащена 2,8-метровым сетевым шнуром, который не ограничивает свободу ваших действий.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
2.8
В комплекте
концентратор, фен, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Фен Babyliss 6704E оборудован профессиональным AC-мотором, мощность которого составляет 2000 Вт. За счёт этого он позволяет быстро высушить волосы и сделать красивую причёску. Регулируйте температуру и скорость воздушного потока так, как вам нужно. Для каждого из параметров предусмотрено два режима. Функция ионизации снимает статическое электричество, помогает избежать перегрева и придать волосам красивый здоровый блеск. Холодный обдув пригодится, чтобы закрепить укладку. Эта модель оснащена 2,8-метровым сетевым шнуром, который не ограничивает свободу ваших действий.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с холодным воздухом
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