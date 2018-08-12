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Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-100

(3)
Артикул: 101602
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-100
4 490 руб. 
4 690 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 101602
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArtway
Тип товараВидеорегистраторы (2 в 1)
Угол обзора140°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторада
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1280x720
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Диагональ экрана, дюйм2
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, противоскользящий коврик, упаковка
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см15
Высота, см12
Вес, кг0.45
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-100, циклическая запись, держатель на лобовое стекло


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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12.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Видеорегистратор + радар-детектор – работают одновременно.

Недостатки:
Не замечено

Комментарий:
Месяц в эксплуатации, штрафов не получал еще ни разу, выручает как никто другой. Радар детектор начинает работать уже на расстоянии в 1 км, этого предостаточно, чтобы успеть сбросить скорость. Я в городе езжу не быстро, но на трассе часто превышаю, так уж повелось .и не у меня одного. Там больше всего полезно это устройство.
Видео снимает хорошо, номера можно распознать с 10- метров минимум, карту памяти докупал отдельно, в комплекте не было, но так я понял в любом устройстве никто её не дарит просто так.


12.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличный регистратор

Недостатки:
пока не выявил

Комментарий:
За такую цену отличный регистратор, радар еще не использовал, но думаю будет работать хорошо.


12.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень прост в использовании, компактный, качество съемки на 5 баллов (прекрасно подстраивается под световые переходы - выезд с подземной парковки на дневной свет)

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-100 - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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