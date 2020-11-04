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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Сучкорезы Fiskars Большой контактный сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 39 (112450)

Большой контактный сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 39 (112450)

Артикул: 38884
Большой контактный сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 39 (112450)
3 080 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 38884
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Длина инструмента816 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь, алюминий
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Рабочий диаметр40 мм
Тип лезвийконтактные
Удлиненные рукояткида
Форма лезвийволнообразные
Сучкорез FISKARS 112450 L39 плоскостной с загнутыми лезвиями

Преимущества:
  • Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной.
  • Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви.
  • Рукоятки изготовлены из полипропилена, что делает их более легкими и долговечными.
  • Лезвия из закаленной стали со специальным покрытием, снижающим трение.


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Большой контактный сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 39 (112450) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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