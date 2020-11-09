8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB

Артикул: 222135
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB - фото 2
5 190 руб. 
Купить
+ 100 КэтКоинов
Артикул: 222135
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBlack & Decker
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент26
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель, аккумулятор 2 шт., зарядное устройство, кейс
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см30
Ширина, см9
Высота, см31
Вес, кг2,3
Дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD12KB-XK работает от надежного литий-ионного аккумулятора, поэтому может применяться в местах, где отсутствует электропитание. Она выполняет большой спектр работ: сверление отверстий в металлических, деревянных заготовках, закручивание и выкручивание деталей крепежа: саморезов, шурупов или винтов. Наличие светодиодной подсветки позволяет использовать дрель в местах с плохим освещением и в темное время суток. Комфорт эксплуатации инструмента увеличивают его небольшой вес и компактные габариты. Эргономичная рукоятка с прорезиненной противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват прибора. С помощью быстрозажимного патрона выполняется оперативная замена оснастки. Дрель-шуруповерт поставляется в небольшом кейсе с несколькими отделениями, в котором ее удобно переносить и хранить.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Ударные, Для дома, С подсветкой, Импульсные, С большим крутящим моментом, Безударные, Двухскоростные.


Теги товара: Безударные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12KB – стоимость товара 5190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...