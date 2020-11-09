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Углошлифовальная машина DeWALT DWE4579R

Артикул: 222082
Углошлифовальная машина DeWALT DWE4579R
19 020 руб. 
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+ 330 КэтКоинов
Артикул: 222082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 170 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2600 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокесть
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см52
Ширина, см14.5
Высота, см14.5
Вес, кг5.8
Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579R - это мощный и многофункциональный инструмент для профессионального использования. Он предназначен для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Модель оснащена всей необходимой электроникой для комфортной, производительной и безопасной работы: ограничение пускового тока, защита от перегрузок и непреднамеренного пуска, блокировка диска при заклинивании. Инструмент снабжен быстрозажимной гайкой для быстрой и удобной замены расходного инструмента.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина DeWALT DWE4579R - данный товар вы можете купить по цене по цене 19020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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