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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный

Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный

Артикул: 310818
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  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 1
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 2
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 3
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 4
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 5
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 6
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 7
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 8
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 1
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 2
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 3
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 4
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 5
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 6
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 7
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - фото 8
280 руб. 
Купить
Артикул: 310818
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлен из прочного полистирола и имеет 1 отделение. Размер (ГхШхВ) - 250х90х300 мм. Обладает прочной сетчатой поверхностью и устойчивой конструкцией, благодаря которой является удобным для хранения объемных документов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Спешите приобрести вертикальный лоток BRAUBERG "Standard+" для комфортной организации рабочего места в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard+, 250х90х300 мм, прозрачный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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