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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Satechi Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS)

Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS)

Артикул: 225843
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - фото 4
3 760 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 225843
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSatechi
Тип товараЗарядное устройство
Выходной ток, A2
Разъем подключенияmicro USB
Цветсеребристый
Satechi Wireless Charging Pad - это устройство для беспроводной зарядки различных смартфонов с поддержкой стандарта Qi. Модель имеет LED-индикатор, который светится синим цветом при зарядке смартфона, а зеленое свечение сообщает о полном заряде гаджета.


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Самовывоз невозможен
Беспроводное зарядное устройство Satechi Wireless Charging Pad серебряный (ST-WCPS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3760 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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