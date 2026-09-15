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Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe

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Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe
620 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe

Зарядное устройство Cablexpert MP3A-PC-34 мощностью 15 Вт обеспечивает удобную беспроводную зарядку. Встроенные магниты фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя их идеально точное совмещение.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Cablexpert MP3A-PC-34 мощностью 15 Вт обеспечивает удобную беспроводную зарядку. Встроенные магниты фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя их идеально точное совмещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe - по цене 620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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