Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 515028
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
50
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe
Зарядное устройство Cablexpert MP3A-PC-34 мощностью 15 Вт обеспечивает удобную беспроводную зарядку. Встроенные магниты фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя их идеально точное совмещение.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб. 1 790 руб.160 руб. в СплитСетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитСетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick C...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитСетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное б...
-
В наличииЦена 800 руб. 1 400 руб.200 руб. в СплитЗарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитАвтомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 ...
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитБеспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, бе...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитБеспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging ...
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Cablexpert MP3A-PC-34 мощностью 15 Вт обеспечивает удобную беспроводную зарядку. Встроенные магниты фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя их идеально точное совмещение.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Купить Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe - по цене 620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Gembird Cablexpert MP3A-PC-34 MagSafe