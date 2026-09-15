Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%800 руб. 1 400 руб.
В наличии
Код товара: 691687
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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800 руб. -43%
1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
40
Сила выходного тока, А
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х3
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02
Wekome Mecha Metallic Paint 40W 2C GaN Charger (WP-U02) Silvery - это идеальное решение для всех, кто ищет максимальную мощность и функциональность. Благодаря двухпортовому режиму вы можете заряжать два устройства одновременно быстро и без ограничений. Данная модель работает эффективнее аналогов, меньше нагревается и компактнее в размерах благодаря новой технологии GaN. Такие устройства способны переводить больше электроэнергии при меньших затратах, что сокращает время зарядки устройства и экономит в целом электроэнергию.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
0.5
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серебристый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
40
Развернуть
Сила выходного тока, А
1.2
Страна производитель
Китай
Wekome Mecha Metallic Paint 40W 2C GaN Charger (WP-U02) Silvery - это идеальное решение для всех, кто ищет максимальную мощность и функциональность. Благодаря двухпортовому режиму вы можете заряжать два устройства одновременно быстро и без ограничений. Данная модель работает эффективнее аналогов, меньше нагревается и компактнее в размерах благодаря новой технологии GaN. Такие устройства способны переводить больше электроэнергии при меньших затратах, что сокращает время зарядки устройства и экономит в целом электроэнергию.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Зарядное устройство GaN 40W (C+C ) Wekome WP-U02 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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