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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656709
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 20W EU Black (CCSUP-B01)
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si Quick Charger черного цвета подходит для любой мобильной техники с подключением через USB-C. Зарядный блок мощностью 20 Вт поддерживает стандарты Power Delivery, Quick Charge 3.0, поэтому способен быстро заряжать совместимые с этими стандартами устройства. Он изменяет показатель напряжения от 5 В до 15 В в зависимости от типа зарядки и требуемой мощности заряжаемой техники. Это обеспечивает безопасный процесс зарядки.
Блок Baseus Super Si Quick Charger поставляется без кабеля. Он поддерживает максимальный ток 3 А. Корпус ЗУ выполнен из прочного и износостойкого полимера на силиконовой основе, который проводит тепло. Благодаря этому устройство не задерживает внутри тепло, рассеивая его с наружной поверхности.
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si Quick Charger черного цвета подходит для любой мобильной техники с подключением через USB-C. Зарядный блок мощностью 20 Вт поддерживает стандарты Power Delivery, Quick Charge 3.0, поэтому способен быстро заряжать совместимые с этими стандартами устройства. Он изменяет показатель напряжения от 5 В до 15 В в зависимости от типа зарядки и требуемой мощности заряжаемой техники. Это обеспечивает безопасный процесс зарядки.
Блок Baseus Super Si Quick Charger поставляется без кабеля. Он поддерживает максимальный ток 3 А. Корпус ЗУ выполнен из прочного и износостойкого полимера на силиконовой основе, который проводит тепло. Благодаря этому устройство не задерживает внутри тепло, рассеивая его с наружной поверхности.
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 20W EU Black (CCSUP-B01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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