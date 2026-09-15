Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
60
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 20W EU Black (CCGN050101)
Зарядное устройство Baseus GaN5 mini 1C 20W изготовлено по технологии GaN, благодаря чему адаптер не так сильно нагревается, потребляет меньше энергии и заряжает быстрее, чем обычные 5 В зарядные. Оно подходит для зарядки телефонов и планшетов, поддерживающих стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность до 20 Вт. Это зарядное удобно брать с собой в поездки. Размер корпуса составляет 47.2x27.5x27.5 мм. Зарядка не займет много места в вашей сумке, рюкзаке или чемодане.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Baseus GaN5 mini 1C 20W изготовлено по технологии GaN, благодаря чему адаптер не так сильно нагревается, потребляет меньше энергии и заряжает быстрее, чем обычные 5 В зарядные. Оно подходит для зарядки телефонов и планшетов, поддерживающих стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальная выходная мощность до 20 Вт. Это зарядное удобно брать с собой в поездки. Размер корпуса составляет 47.2x27.5x27.5 мм. Зарядка не займет много места в вашей сумке, рюкзаке или чемодане.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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