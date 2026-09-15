Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
77
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G)
Baseus Golden Contactor Pro - автомобильное зарядное устройство, разработанное специально для быстрой зарядки 2 разных устройств одновременно. Baseus Golden Contactor Pro совместимо со всеми современными моделями легковых и грузовых автомобилей и напряжением от 12 до 24 В. Благодаря правильной конструкции и размеру устройство подходит ко всем прикуривателям. Устройство имеет два разъема USB-A. Поддерживает быструю зарядку. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава, что делает его износостойким и более долговечным. В комплекте поставляется кабель USB For Type-C длиной 1 метр.
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Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
24
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Baseus Golden Contactor Pro - автомобильное зарядное устройство, разработанное специально для быстрой зарядки 2 разных устройств одновременно. Baseus Golden Contactor Pro совместимо со всеми современными моделями легковых и грузовых автомобилей и напряжением от 12 до 24 В. Благодаря правильной конструкции и размеру устройство подходит ко всем прикуривателям. Устройство имеет два разъема USB-A. Поддерживает быструю зарядку. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава, что делает его износостойким и более долговечным. В комплекте поставляется кабель USB For Type-C длиной 1 метр.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-A0G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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