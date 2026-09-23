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Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey купить с доставкой в Москве
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Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey

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Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 1
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 2
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 3
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 4
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 5
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 6
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 7
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 8
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 9
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 10
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 11
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 12
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 13
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 14
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 15
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 16
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 17
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 18
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 19
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 20
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 21
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 22
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 23
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 24
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 25
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 26
Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 1
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 2
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 3
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 4
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 5
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 6
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 7
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 8
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 9
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 10
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 11
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 12
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 13
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 14
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 15
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 16
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 17
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 18
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 19
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 20
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 21
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 22
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 23
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 24
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 25
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 26
  • Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614423
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
750

Описание товара Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey

Эта уникальная док станция позволит невероятно расширить возможности вашего домашнего или офисного пространства! Подключив ее к вашему компьютеру под управлением Windows или macOS, вы получаете дополнительно 12 различных портов на все случаи жизни

Отзывы о товаре Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
100
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Эта уникальная док станция позволит невероятно расширить возможности вашего домашнего или офисного пространства! Подключив ее к вашему компьютеру под управлением Windows или macOS, вы получаете дополнительно 12 различных портов на все случаи жизни
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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