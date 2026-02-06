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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)

38 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710114
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневался (больно дёшево), купил, а это даже оказался оригинал! На Samsung Galaxy S23 пишет \"Очень быстрая зарядка\", а также появилась возможность активации обходной зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
зарядка огонь! очень быстро заряжает, посмотрим как долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное оригинал. Все очень круто и хорошо заряжает. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде, крутое зарядное устройство, только при \"очень быстрой зарядке\" смартфон самсунг довольно сильно греется, может до 50 градусов на ощупь. Не пойму, это так должно быть, или смартфон виноват, или устройство. Задавала вопрос продавцу, уже пару дней как, ответа нет. Может, кто из читателей отзывов подскажет, что делать, и что не так.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ришат С.

Достоинства:


Комментарий:
практически уверен, что оригинал, надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александра З.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство работает. Заряжает мой телефон с 0% за 1 час. Не нагревается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все пломбы на месте, качественный блок, заряжает как надо, смартфон определяет -очень быстрая зарядка.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй зарядник у этого продавца. Прошлый 1,5 года работает, все супер. Серийный номер совпадает, очень быстрая зарядка. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная зарядное устройство! Качественная, заряжает быстро, удобная, компактная, в комплекте со шнуром!.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Сусанна А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Оригинальный блок питания. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, не знаю пока. Три зарядки показали 21 мин до полной зарядки. Эта зарядила за те же 21 мин от 87%
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Для galaxy a16 оригинальная зарядка. Телефон определил как супер быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для Samsung А56 решил взять зарядное устройство на 25Вт с функцией быстрой зарядки, чтобы поберечь аккумулятор нового телефона. Зарядка пришла раньше телефона, поэтому протестировал на смартфонах Samsung S25Ultra и А51, она без проблем заряжает эти смартфоны. Внешне выглядит как игрушечная, по сравнению с зарядкой на 45Вт для S25Ultra.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Михаил И

Достоинства:


Комментарий:
пришел опозданием,упакован в заводскую коробочку. На вид товар оригинал, производство Вьетнам. Быстрая тзарядка работает,адаптер греется совсем мало. товар качественный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не показывает, что зарядка быстрая. наверное, за такую цену не оригинал. но по тихоньку заряжаеь
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее. Родное судя по всему. Собрано крепко, заряжает быстро. Купил несколько таких в разное время.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Маргарита Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка оригинал, заряжает это СУ также как оригинальная. При подключении на экране появляется: очень быстрая зарядка, по времени заряжается также не больше, не меньше (Предыдущий адаптер у меня такой же был на 25Вт).
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
прошла неделя, пока работает, есть быстрая зарядка
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. показывает супер быструю зарядку на а73
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, в комплекте со шнуром! отличное выполнение и быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо. Заряжает быстро.На сколько хватит посилтрим
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший зарядник, до этого брал супруге белый, работает без нариканий, зарежает очень быстро, нагрев не значительный при старте зарядке, потом по мере изминения силы тока ступенчетой зарядке нагрев снижается. Отличный зарядник, все заявленые характеристики полностью совпадают, покупкой доволен товар оригинал, РЕКОМЕНДУЮ ТОВАР ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА ВСЕ 100%
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Людмила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая зарядка. По сравнению с HOCO быстрее, меньше по размеру , но тяжелее.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка судя по всему реально оригинальная, и с проводом, который идет с телефоном в комплекте, заряжает телефон чуть больше чем за час, что есть очень круто. Так что смело берите и не жалейте денежков))
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Аветис М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее зарядное устройство. Подходит для S 25 и A 52(Samsung).
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
максимально похож на оригинал. на s25 включилась супер быстрая зарядка, часы тоже норм заряжаются.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро заряжает! Супербыстрая зарядка на s25 работает!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень был приятно удивлён, на вид оригинал. Заряжает отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
судя по всем признакам, устройство оригинальное. месяц проработал отлично, избыточного нагрева нет,серийный номер на коробке, блоке питания и в QR коде один и тот же
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
fopador

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, пока что доволен единственное она очень маленькая!! Учитывайте это при покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
обнозначно зарядка классная (сверхбыстрая - как пишит мой телефон 23 ultra) заряжает 30минут - 60% ! до этого покупал за полтора рубля на 45w оригинальную как уверяли , но там дело было хуже теже 60% - ровно час ! получается эта 25w в два раза быстрее наваливает ) . 100% - рекомендую , зарядка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Компактное, зарядка супер быстрая. Прошло полгода с момента покупки работает без нареканий, не нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Телефон самсунг s24 сказал мне высокая скорость зарядки.Я ему доверяю))).
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство очень компактное и мощное. Удобно брать с собой в дорогу, занимает мало место. Мощное: 25Ват
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! впервые на самсунге загорелось \"очень быстрая зарядка\" и 2 молнии!)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает. Сделано качествено. Samsung S23 показывает очень быструю зарядку. Оригинал или нет не знаю, смотрите фото.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, оригинал. Надеюсь послужит. Приобретен для s24 FE.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алена З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает всё хорошо. телефон заряжает за час, при оставшейся зарядке в 30%. Покупали две шт для телефонов а55. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневался (больно дёшево), купил, а это даже оказался оригинал! На Samsung Galaxy S23 пишет \"Очень быстрая зарядка\", а также появилась возможность активации обходной зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
зарядка огонь! очень быстро заряжает, посмотрим как долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное оригинал. Все очень круто и хорошо заряжает. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде, крутое зарядное устройство, только при \"очень быстрой зарядке\" смартфон самсунг довольно сильно греется, может до 50 градусов на ощупь. Не пойму, это так должно быть, или смартфон виноват, или устройство. Задавала вопрос продавцу, уже пару дней как, ответа нет. Может, кто из читателей отзывов подскажет, что делать, и что не так.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ришат С.

Достоинства:


Комментарий:
практически уверен, что оригинал, надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александра З.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство работает. Заряжает мой телефон с 0% за 1 час. Не нагревается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все пломбы на месте, качественный блок, заряжает как надо, смартфон определяет -очень быстрая зарядка.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй зарядник у этого продавца. Прошлый 1,5 года работает, все супер. Серийный номер совпадает, очень быстрая зарядка. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная зарядное устройство! Качественная, заряжает быстро, удобная, компактная, в комплекте со шнуром!.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Сусанна А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Оригинальный блок питания. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, не знаю пока. Три зарядки показали 21 мин до полной зарядки. Эта зарядила за те же 21 мин от 87%
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Для galaxy a16 оригинальная зарядка. Телефон определил как супер быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для Samsung А56 решил взять зарядное устройство на 25Вт с функцией быстрой зарядки, чтобы поберечь аккумулятор нового телефона. Зарядка пришла раньше телефона, поэтому протестировал на смартфонах Samsung S25Ultra и А51, она без проблем заряжает эти смартфоны. Внешне выглядит как игрушечная, по сравнению с зарядкой на 45Вт для S25Ultra.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Михаил И

Достоинства:


Комментарий:
пришел опозданием,упакован в заводскую коробочку. На вид товар оригинал, производство Вьетнам. Быстрая тзарядка работает,адаптер греется совсем мало. товар качественный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не показывает, что зарядка быстрая. наверное, за такую цену не оригинал. но по тихоньку заряжаеь
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее. Родное судя по всему. Собрано крепко, заряжает быстро. Купил несколько таких в разное время.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Маргарита Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка оригинал, заряжает это СУ также как оригинальная. При подключении на экране появляется: очень быстрая зарядка, по времени заряжается также не больше, не меньше (Предыдущий адаптер у меня такой же был на 25Вт).
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
прошла неделя, пока работает, есть быстрая зарядка
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. показывает супер быструю зарядку на а73
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, в комплекте со шнуром! отличное выполнение и быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо. Заряжает быстро.На сколько хватит посилтрим
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший зарядник, до этого брал супруге белый, работает без нариканий, зарежает очень быстро, нагрев не значительный при старте зарядке, потом по мере изминения силы тока ступенчетой зарядке нагрев снижается. Отличный зарядник, все заявленые характеристики полностью совпадают, покупкой доволен товар оригинал, РЕКОМЕНДУЮ ТОВАР ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА ВСЕ 100%
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Людмила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая зарядка. По сравнению с HOCO быстрее, меньше по размеру , но тяжелее.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка судя по всему реально оригинальная, и с проводом, который идет с телефоном в комплекте, заряжает телефон чуть больше чем за час, что есть очень круто. Так что смело берите и не жалейте денежков))
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Аветис М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее зарядное устройство. Подходит для S 25 и A 52(Samsung).
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
максимально похож на оригинал. на s25 включилась супер быстрая зарядка, часы тоже норм заряжаются.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро заряжает! Супербыстрая зарядка на s25 работает!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень был приятно удивлён, на вид оригинал. Заряжает отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
судя по всем признакам, устройство оригинальное. месяц проработал отлично, избыточного нагрева нет,серийный номер на коробке, блоке питания и в QR коде один и тот же
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
fopador

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, пока что доволен единственное она очень маленькая!! Учитывайте это при покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
обнозначно зарядка классная (сверхбыстрая - как пишит мой телефон 23 ultra) заряжает 30минут - 60% ! до этого покупал за полтора рубля на 45w оригинальную как уверяли , но там дело было хуже теже 60% - ровно час ! получается эта 25w в два раза быстрее наваливает ) . 100% - рекомендую , зарядка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Компактное, зарядка супер быстрая. Прошло полгода с момента покупки работает без нареканий, не нагревается.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Телефон самсунг s24 сказал мне высокая скорость зарядки.Я ему доверяю))).
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство очень компактное и мощное. Удобно брать с собой в дорогу, занимает мало место. Мощное: 25Ват
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! впервые на самсунге загорелось \"очень быстрая зарядка\" и 2 молнии!)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает. Сделано качествено. Samsung S23 показывает очень быструю зарядку. Оригинал или нет не знаю, смотрите фото.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, оригинал. Надеюсь послужит. Приобретен для s24 FE.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алена З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает всё хорошо. телефон заряжает за час, при оставшейся зарядке в 30%. Покупали две шт для телефонов а55. Рекомендую


Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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