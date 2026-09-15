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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664)

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
910 руб.  1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656724
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
11
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664)

Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это надежное и эффективное решение для быстрой подзарядки ваших устройств. Бренд Ugreen известен своим качеством и инновационным подходом к разработке аксессуаров для электроники. Этот сетевой адаптер поддерживает выходной ток силой 3 А и обеспечивает суммарную выходную мощность 20 Вт, что позволяет существенно сократить время зарядки вашего гаджета. Модель оснащена одним USB-C портом, что делает её совместимой с большинством современных смартфонов и планшетов. Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки, обеспечивая максимальную скорость передачи энергии и безопасность процесса зарядки. Компактный и стильный дизайн зарядного устройства Ugreen позволяет удобно использовать его дома, в офисе или в поездках. Надежная конструкция и высококачественные материалы гарантируют долговечность и безопасность устройства. Это зарядное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую скорость зарядки и качество.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD318-90664 Space Gray (90664)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
11
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это надежное и эффективное решение для быстрой подзарядки ваших устройств. Бренд Ugreen известен своим качеством и инновационным подходом к разработке аксессуаров для электроники. Этот сетевой адаптер поддерживает выходной ток силой 3 А и обеспечивает суммарную выходную мощность 20 Вт, что позволяет существенно сократить время зарядки вашего гаджета. Модель оснащена одним USB-C портом, что делает её совместимой с большинством современных смартфонов и планшетов. Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки, обеспечивая максимальную скорость передачи энергии и безопасность процесса зарядки. Компактный и стильный дизайн зарядного устройства Ugreen позволяет удобно использовать его дома, в офисе или в поездках. Надежная конструкция и высококачественные материалы гарантируют долговечность и безопасность устройства. Это зарядное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую скорость зарядки и качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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