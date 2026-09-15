Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W White (TZCCSUP-L02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
123
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W White (TZCCSUP-L02)
Baseus Super Si Quick Charger 1C – компактное сетевое зарядное устройство, поддерживающее быструю зарядку по протоколам Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 и другим. Оно оснащено одним выходным разъемом USB Type-C и поддерживает мощность 25 Вт. Подойдет и для быстрой зарядки смартфона, и для питания беспроводного зарядного устройства. Встроенный интеллектуальный чип автоматически подбирает необходимое напряжение и ток для каждого подключаемого мобильного аппарата. В комплекте вы также найдете кабель с коннектором USB Type-C на обоих концах, поддерживающий режимы быстрой зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Baseus Super Si Quick Charger 1C – компактное сетевое зарядное устройство, поддерживающее быструю зарядку по протоколам Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 и другим. Оно оснащено одним выходным разъемом USB Type-C и поддерживает мощность 25 Вт. Подойдет и для быстрой зарядки смартфона, и для питания беспроводного зарядного устройства. Встроенный интеллектуальный чип автоматически подбирает необходимое напряжение и ток для каждого подключаемого мобильного аппарата. В комплекте вы также найдете кабель с коннектором USB Type-C на обоих концах, поддерживающий режимы быстрой зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W White (TZCCSUP-L02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W White (TZCCSUP-L02)