Top.Mail.Ru
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 12
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 13
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 13
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
48

Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144)

Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом элементе. Это автомобильное зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства без потери скорости и эффективности. Суммарная выходная мощность составляет впечатляющие 36 Вт, что обеспечивает быструю и стабильную зарядку ваших устройств. Сила выходного тока в 3 А способствует оптимальной передаче энергии, позволяя вашим гаджетам быть всегда готовыми к использованию. Бренд Ugreen славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает это зарядное устройство незаменимым аксессуаром для вашего автомобиля.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом элементе. Это автомобильное зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства без потери скорости и эффективности. Суммарная выходная мощность составляет впечатляющие 36 Вт, что обеспечивает быструю и стабильную зарядку ваших устройств. Сила выходного тока в 3 А способствует оптимальной передаче энергии, позволяя вашим гаджетам быть всегда готовыми к использованию. Бренд Ugreen славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает это зарядное устройство незаменимым аксессуаром для вашего автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...