Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656237
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Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G)
Автомобильное зарядное устройство Baseus — идеальное решение для быстрой и эффективной зарядки ваших устройств в дороге. Оснащено двумя USB-выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, обеспечивая максимальное удобство для пользователей и пассажиров.
Длина провода составляет 1 метр, что дает достаточно свободы для размещения устройств на комфортном расстоянии. Быстрая зарядка поддерживается, так что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро, что особенно важно в долгих поездках или при дефиците времени.
Зарядное устройство обеспечивает выходное напряжение до 20 В и силу тока 3 А, что подходит для большинства современных гаджетов. Спроектированное с учетом последних технологий, устройство гарантирует надежность и безопасность, защищая ваши устройства от перегрузки и перегрева. Baseus — это ваш надежный помощник в поддержке связи и развлечений в автомобиле.
Автомобильное зарядное устройство Baseus — идеальное решение для быстрой и эффективной зарядки ваших устройств в дороге. Оснащено двумя USB-выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, обеспечивая максимальное удобство для пользователей и пассажиров.
Длина провода составляет 1 метр, что дает достаточно свободы для размещения устройств на комфортном расстоянии. Быстрая зарядка поддерживается, так что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро, что особенно важно в долгих поездках или при дефиците времени.
Зарядное устройство обеспечивает выходное напряжение до 20 В и силу тока 3 А, что подходит для большинства современных гаджетов. Спроектированное с учетом последних технологий, устройство гарантирует надежность и безопасность, защищая ваши устройства от перегрузки и перегрева. Baseus — это ваш надежный помощник в поддержке связи и развлечений в автомобиле.
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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