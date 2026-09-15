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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656685
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
120

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01)

Быстрая зарядка и возможность одновременного питания 3 устройств? Это возможно с Baseus! Зарядное устройство оснащено 2 портами USB-A и 1 x USB-C, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Black (CCXJ-E01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Описание
Быстрая зарядка и возможность одновременного питания 3 устройств? Это возможно с Baseus! Зарядное устройство оснащено 2 портами USB-A и 1 x USB-C, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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