Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 White (EP-T2510NWEGEU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
70
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 White (EP-T2510NWEGEU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 White (EP-T2510NWEGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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