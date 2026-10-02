Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%1 030 руб. 2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650096
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 подходит для подключения к сети 100-240 В. Выходное напряжение 9 В и мощность 25 Вт ускоряют процесс зарядки. Встроенные системы защиты отключают питание при перегреве и перегрузке блока, коротком замыкании и импульсных помехах. Samsung EP-T2510 поддерживает работу по скоростной технологии Power Delivery 3.0. СЗУ стандарта PPS динамически регулирует подачу напряжения для безопасной зарядки. Модель с 1 портом USB Type-C подходит для питания устройств формата GaN.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 подходит для подключения к сети 100-240 В. Выходное напряжение 9 В и мощность 25 Вт ускоряют процесс зарядки. Встроенные системы защиты отключают питание при перегреве и перегрузке блока, коротком замыкании и импульсных помехах. Samsung EP-T2510 поддерживает работу по скоростной технологии Power Delivery 3.0. СЗУ стандарта PPS динамически регулирует подачу напряжения для безопасной зарядки. Модель с 1 портом USB Type-C подходит для питания устройств формата GaN.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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